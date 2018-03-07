Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e, askeri sevkiyat devam ediyor. Kente ulaştırılan tank ve obüsler ile personelin yer aldığı askeri konvoy, sınır hattındaki karakollara yönlendirildi.
(Görüntülü Haber) SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e, askeri sevkiyat devam ediyor. Kente ulaştırılan tank ve obüsler ile personelin yer aldığı askeri konvoy, sınır hattındaki karakollara yönlendirildi.
07 Mart 2018 Çarşamba 16:52
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