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(Görüntülü Haber) Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Ferhat Demir’in Bursa'da yaşayan ailesine acı haberi ulaştı. Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda...

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Ferhat Demir’in Bursa'da yaşayan ailesine acı haberi ulaştı. Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in acı haberi, dün gece Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Cevher Sokak’ta oturan ailesine verildi. Şehit askerin baba evi ve evin bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, Yıldırım Belediyesi de taziye çadırı kurdu. Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nden Bursa’ya gelen Bahri- Fadime Demir’in 5 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görevli olduğu ve buradan Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatına katıldığı öğrenildi. Üç ay önce evlendiği öğrenilen Ferhat Demir’in cenazesinin Bursa’da toprağa verilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş Demir’in şehit haberinin ulaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başsağlığı mesajı yayınladı.

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