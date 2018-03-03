Türkiye'nin çeşitli illerinden, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 100'ü aşkın araçlık obüs, tank ve asker sevkiyatı yapıldı. Kilis'e ulaşan uzun askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar da, ellerinde Türk bayraklarıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına sevgi gösterisinde bulundu.
(Görüntülü Haber)SINIR HATTINA BÜYÜK SEVKİYAT- 1
Türkiye'nin çeşitli illerinden, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 100'ü aşkın araçlık obüs, tank ve asker sevkiyatı yapıldı. Kilis'e ulaşan uzun askeri konvoy, güvenlik önlemleri...
03 Mart 2018 Cumartesi 15:40
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