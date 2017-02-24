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(Görüntülü Haber) Sınıfa geç kalan öğrenciyi almayan öğretmeni tekme tokat dövdüler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, geç kaldığı için almadığı öğrencinin yakınları tarafından sınıfta tekme tokat...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, geç kaldığı için almadığı öğrencinin yakınları tarafından sınıfta tekme tokat dövdü. Olay sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kederoğlu, 11'inci sınıfta okuyan öğrencisi M.K.'nin yakınları tarafından okulda dövüldü. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonrası hastaneye götürülen Kederoğlu, sonrasında polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Murat Kederoğlu ifadesinde, "Sabah öğrencilerimle şevk içinde ders işliyorduk. M.K. adlı öğrencim ders ortasında gelip sınıfa girmek istedi. Ben de dışarı çıkmasını söyleyince kapıyı hızla çarpıp çıktı. Bir süre sonra babası ve bir yakını ile okula gelmiş. Beni okul kapısına çağırdılar. Gitmeyince sınıfa kadar gelip saldırdılar. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi. Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Bünyamin Seçme, saldırıya tepki gösterdi. Seçme, "Geç kalan öğrenciyi öğretmenimiz doğal olarak sınıfa almıyor. Öğrenci de durumu babasına anlatıyor. Baba, 2 akrabasıyla birlikte okulu basıyor. Okulun güvenlik görevlisini darp eden adamlar, öğretmenimizin ders yaptığı sınıfa kadar girip kendisini de darp ediyor. Öğretmenimiz yüzüne çok sayıda yumruk almış. Kendisi rapor aldıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, söz konusu kişilerin kısa sürede yakalanacağını söyledi" diye konuştu.

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