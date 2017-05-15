(Görüntülü Haber) Simitçi, kaldırıma düşürülen cüzdanı polise teslim etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta 18 yıldır simit satan 51 yaşındaki Salih Alkan, kaldırıma düşürülen ve göçmen bir kadının yerden aldığı içinde 3 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı polise teslim etti. Kent merkezinde Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde 18 yıldır simit satan evli ve 3 çocuk babası Salih Alkan, Atatürk Anıtı önünde yerde bir kadın cüzdanı olduğunu fark etti. Oradan geçen bir kadının aldığını gören Alkan, durdurarak cüzdanı istedi. Alkan, içindeki kimlikten C.G.'ye ait olduğu anlaşılan içerisinde 3 bin lira nakit para, kredi kartları ve kimliklerin bulunduğu cüzdanı olay yerine çağırdığı polise teslim etti. Yapılan araştırma sonucunda ise polisler kısa sürede C.G.'yi bularak cüzdanını teslim etti. Yerdeki cüzdanı bir kadının aldığını fark ettiğini söyleyen Alkan, ''Cüzdan yere dik vaziyette düşmüştü. Dikkatimi çekti. Irak uyruklu bir kadın kaldırıma durdu ve eğilerek yerden aldı. Bana doğru gelirken 'polis' diyerek durdurdum. Cüzdanın onlara ait olup olmadığını sorduğumda 'hayır' dedi. Ben de cüzdanı elinden aldım. İçerisinde nakit para, kredi kartları vardı. Polisi arayarak cüzdanı teslim ettim. Polis sahibini bulup teslim etti. Sahibi de geldi bana teşekkür etti'' dedi.