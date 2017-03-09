(Görüntülü Haber) Silopi'deki bir evin bodrumunda PKK'nın cephaneliği bulundu

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ndeki bir evin bodrum katındaki özel bölmede PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel döküman bulundu. Silopi'deki evin bodrum katındaki özel bölmede bulunan silah ve mühimmatlar ile ilgili Şırnak Valililiği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Silopi İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Barbaros Mahallesinde bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 2 Bixi otomatik tüfek, 5 roketatar silahı (RPG7), 6 AK-47 uzun namlulu silah, 3 anti tank mayını, 29 roketatar mühimmatı, 25 Luncher, 9 Luncher yuvası, 22 el bombası, 17 el bombasına ait fünye, 33 roket sevk fişeği, 40 mm çapında 1 bomba atar silah, 6 cep telefonu, 9 telsiz, 1 dürbün, 1 telsiz şarj aleti, 5 telsiz bataryası, 1 akü, 9 pille hazırlanmış düzenek, 10 uzaktan kumandalı anahtar sistemi, 4 uzaktan kumandalı ateşleyici sistem, 10 alphe free uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve bunlara ait 2 adet uzaktan kumanda, 4 pil, 1 gaz maskesi filtresi, 41 AK-47 şarjörü, 8 bidon içerisinde 3000 muhtelif çaplarda fişek, çok miktarda tıbbi malzeme ve elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.