Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.00 sıralarında uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Cizre İlçesi yönüne giden M.S.A. yönetimindeki 73 AE 895 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.T yönetimindeki 27 BBC 43 plakalı taksi çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe ve Meryem Tatar öldü, sürücüsü S.T. ve İ.T ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.T., ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
(Görüntülü Haber) Silopi'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.00 sıralarında uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi....
07 Mart 2017 Salı 21:23
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