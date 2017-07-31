İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölü bulunduğu Silivri Emniyet Müdürlüğü Binasına Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Belediyeye ait bir cenaze nakil aracı da bina dışında bekliyor.
(Görüntülü Haber) Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu(Arşiv)3
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölü bulunduğu Silivri Emniyet Müdürlüğü Binasına Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Belediyeye ait bir cenaze nakil aracı da bina dışında bekliyor....
31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:21
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