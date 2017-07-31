İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi
(Görüntülü Haber) Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu 2
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:18
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