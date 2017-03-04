Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () JANDARMA ekiplerinin Silivri'de düzenlendiği fuhuş operasyonunda zorla çalıştırıldığı belirlenen 13 kadın yakalandı. İstanbul İl Jandarma ekipleri fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Silivri'de bazı otel, kafe, restoran ve müzikhollere baskın yaptı. Yapılan operasyonda Özbekistan, Fas, Gürcistan, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan uyruklu 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Sağlık kontrolüne gönderilen kadınların bazılarında Hepatit C ve AİDS taşıyıcı mikrobu tespit edildiği belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Baskın düzenlenen mekânların işletmecileri hakkında, "zorla fuhuş yaptırmak" ve "cinsel istismar" suçlarından adli işlem başlatıldı. Öte yandan arama yapılan yerlerde şişelerce TAPDK bandrolsüz içki ele geçirildi.
(Görüntülü Haber) Silivri'de fuhuş operasyonu
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () JANDARMA ekiplerinin Silivri'de düzenlendiği fuhuş operasyonunda zorla çalıştırıldığı belirlenen 13 kadın yakalandı. İstanbul İl Jandarma ekipleri fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Silivri'de bazı...
04 Mart 2017 Cumartesi 12:12
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