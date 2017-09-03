Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bayram tatilinin 9 gün bilançosu ağır: 98 ölü, 423 yaralı
9 gün bilanço ağır: 98...
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem

(Görüntülü Haber) Silahlı bayram kutlaması kamerada

DÜZCE'nin Kurtsuyu Köyü'nde bayram namazı ardından cami önünde silahla bayram kutlaması yapıldı. Tabancalar art arda ateşlenirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Kurtsuyu Köyü'nde bayram sabahı silahla bayram kutlaması...

DÜZCE'nin Kurtsuyu Köyü'nde bayram namazı ardından cami önünde silahla bayram kutlaması yapıldı. Tabancalar art arda ateşlenirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Kurtsuyu Köyü'nde bayram sabahı silahla bayram kutlaması geleneği sürdü. Bayramın ilk günü bayram namazından çıkan köylülerden bazıları, cami önünde tabancalarını çıkarıp havaya ateş açtı. Silahların art arda ateşlenmesi bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde silahla bayram kutlaması yapanları kaydeden kişinin de daha sonra silahını çıkarıp havaya ateş ettiği görüldü. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314