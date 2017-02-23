(Görüntülü Haber) Silahını darbeci yarbaya doğrultan uzman onbaşı; 'Emre uysaydım polisler ölecekti'

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminde askerlere yönelik açılan davada tanık olarak dinlenen Uzman Onbaşı Uğur Kıvrak, darbe gecesi Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda yaşanan kritik olayı anlattı. Davada firari olarak yargılanan Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'in ateş edin emrine itaat etmediğini belirterek, "Yarbay Fahrettin bize yaklaşan polislere ateş edilmesi emrini verdi. Emre itaat etseydim, polisler ölecekti. Ben de silahımı Yarbay Fahrettin'e çevirdim" dedi. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Denizli'deki askerlere yönelik açılan dava, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. 41'i tutuklu toplam 60 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi. Duruşmada, Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda darbe girişimini öğrendikten sonra komutanının polislere ateş açılması emrine itaat etmeyen ve silahını komutanına doğrultan Uzman Onbaşı Uğur Kıvrak tanık olarak dinlendi. Uzman Onbaşı Kıvrak duruşmada verdiği ifadede, "15 Temmuz günü Çardak'a intikal etmek üzere toplanmamız emredildi. Saat 23.00'te arayıp, intikalin erkene alındığını söylediler. Faaliyet planında Çardak bölgesi yazıyordu. Havaalanı olduğunu bilmiyorduk, orada uçak geleceğini, Ankara ya da İstanbul'a gideceğimizi söylediler. Celil Yüzbaşı ile Ali ve Hüseyin komutanlarım bunu kabul etmedi. 'Olumsuz bir durum var. Biz bu faaliyete girmeyeceğiz' dediler. Havaalanında ışıklar sönmüştü, uçak pisti araçların farlarıyla aydınlatılmaya çalışıldı. Ancak Celil, Ali ve Hüseyin komutanlarım buna da karşı çıktı. Havada iki uçak uçuyordu. Biz de oradan çekilmeye karar verdik. Celil komutan bizi nizamiyeye götürmeye çalıştı" dedi. "SİLAHIMI YARBAYA DOĞRULTTUM" Uzman Onbaşı Kıvrak, nizamiyeye yaklaştıklarında Yarbay Fahrettin Demir ile aralarında yaşananları anlattı. Kıvrak, "Fahrettin Yarbay, bize polislere ateş açma emrini verdi. Ben akrabalarımın polis olduğunu, böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. Sonra küfür ettim. Tekrar 'Emrediyorum' deyince, silahımı ona doğrultup, kurma kolunu çektim. Üzerime 3-5 kişi geldi ve beni tuttu. O arada Fahrettin yarbay tel örgülerden kaçtı. Sonra biz teslim olduk. Eğer Yarbay emir verdiğinde polislere ateş etseydik, polisler ölecekti" dedi. Daha sonra 11'inci Komando Tugay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bülent Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Darbe girişimi gecesini anlatan Binbaşı Yılmaz'a, sanıklar ve avukatlar sorular sordu. Avukatlar, tutuklu askerlerle ilgili istihbarat şubeye FETÖ/PDY bağlantılarıyla ilgili darbe girişimi öncesi bilgi gelip gelmediği soruldu. Binbaşı Yılmaz ise, kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini söyledi. Başka bir avukat ise, FETÖ/PDY'yle bağlantısı olduğunu itiraf eden ve itirafçı olan emir astsubayı Mustafa Mülayim'le ilgili istihbarat bilgisini sordu. Yılmaz da emir astsubayıyla ilgili istihbarat bilgisinin de kendilerine gelmediğini söyledi. Duruşma, diğer tanıkların dinlemesiyle devam etti.