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(Görüntülü Haber) 'Silah sıkmayın' diyen kadını öldürdüler

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da boş binada av tüfeğiyle rasgele ateş eden 2 şüpheli, kendilerini uyaran 66 yaşındaki Hatice Kazma'yı öldürdü, torunu 23 yaşındaki Gül Kazma'yı yaraladı. Merkez Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi...

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da boş binada av tüfeğiyle rasgele ateş eden 2 şüpheli, kendilerini uyaran 66 yaşındaki Hatice Kazma'yı öldürdü, torunu 23 yaşındaki Gül Kazma'yı yaraladı. Merkez Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi 1141 Sokak'ta oturan Hatice Kazma'nın evinin yanındaki boş binaya giren 2 kişi, pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Silah seslerini duyan Hatice Kazma, boş binaya giren gençleri "Burada ateş etmeyin, torunlarım, çocuklarım var. Tedirgin oluyorlar. Sizi polise şikayet ederim" diye uyardı. Hatice Kazma uyarıyı yaptıktan sonra geri dönüp evine girdi. İddiaya göre arkadan gelen iki saldırgan, evin avlusunda oturan Hatice Kazma ile torunu Gül Kazma'ya ateş açtı. Saldırganların pompalı silahından çıkan saçmalar, Hatice Kazma'nın sırtına, Gül Kazma'nın da kollarına isabet etti. Ağır yaralanan yaşlı kadın ile torunu, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganlar ise 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarına girerek kaçtı. Acil serviste tedavi altına alınan Hatice Kazma, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. SİLAH VE UYUŞTURUCU SATICILARI Saldırganların silah ve uyuşturucu satıcısı olduğunu ileri süren mahalle sakinleri, "Bunlar sürekli boş eve girip, hem uyuşturucu satıyor, hem de silah deniyorlar. Hatice Kazma da uyarınca kasıtlı olarak ateş edip, vurdular" dedi. Polis, olaya karışanların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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