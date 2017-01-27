POLİSİ GÖRÜNCE "AVUKATIMI İSTİYORUM" DEDİ FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, gözaltına alındıktan sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mehmet Ekinci'nin eşinin yakınlarına ait gizlendiği evde yakalandı. Ekinci bir anda kmaşısında polisleri görünce, "Ben hakimim avukatımı istiyorum" dedi. Gözaltına alınan Ekinci'nin evde bulunan bilgisayarına el konuldu. Arkadaşları ile yakınlarının üzerine kayıtlı olan telefonlar ile konuştuğu tespit edilen Ekinci'nin ifadesinden sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bazı kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) ‘Şike Davası’ hakimi Mehmet Ekinci, Yalova’da yakalandı
POLİSİ GÖRÜNCE "AVUKATIMI İSTİYORUM" DEDİ FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, gözaltına alındıktan sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü....
27 Ocak 2017 Cuma 16:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.