Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
(Görüntülü Haber) Siirt'te üs bölgesine saldırı 5 şehit (1)
Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
30 Mart 2018 Cuma 09:12
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