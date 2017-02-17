(Görüntülü Haber) Siirt'te kız yurdunun çatısı düştü (2)

SİİRT'te Siirt Üniversitesi yerleşkesinde bulunan YURTKUR'a ait Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci yurduunun çatısı bugün sabah saatlarinde uçarak bahçeye düştü. Çatının yurdun giriş kapısı kısmına düştüğü sırada öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı önlerken, öğrenciler durumu protesto etti. Öğrenciler, "Hiç bir güvenliğimiz yok, çatının çöktüğü sırada öğrencilerinin çoğu yurtta yatıyordu. Şayet çatının çöktüğü sırada buradan geçseydik birçok öğrenci çatının altından kalacaktı ve hayatlarını kaybedecekti"dedi. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve özel bir şirketin yaptırdığı YURTKUR'a bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunun çatısı bugün saat 10.45 sıralarında rüzgarın etkisiyle uçarak bahçeye düştü. Olay yerine ilk etapta çok sayıda itfaiye ve ADAF ekibi ile ambulans sevk edilirken, çatının düştüğü bina girişinde o sırada öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, çatının altında öğrencilerin bulunmamasının büyük şans olduğunu ve ilk belirlemelere çatının aşırı rüzgârdan dolayı çöktüğünü açıkladı. Binanın arka kısmında bulunan çatının büyük bir gürültü ile çöktüğünü belirten öğrenciler, çatının çöktüğü yerinin yurda giriş yeri olduğunu büyük bir şans eseri bu sırada kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önlendiğini açıkladılar. 3 AY ÖNCE YAPILDI Çatısı çöken yurdun özel bir firma tarafından yaptırıldığı ve 3 ay önce Yüksek Öğretim Kredi Yurt Müdürlüğüne kiralandığı öğrenildi. Yurtta toplam 2 bin kız öğrencinin olduğunu belirten Siirt Kredi Yurtlar Müdürü Enver Aytaç, "Herhangi bir yaralanma bulunmaktadır. Yurt yeni bir yurttur. Biz hemen müteahhite haber verdik, kendisi çatıyı yapanları yönlendirdi. İlk belirlemelere göre çatının rüzgârdan dolayı çöktüğünü söyleye biliriz"dedi. ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ Binanın yeni olduğunu belirten kız öğrenciler, olayı çıktıkları yurdun pencerelerinden protesto ettiler. Yurdun güvenli olmadığını iddia eden kız öğrenciler 'Hiçbir güvenliğimiz yok, çatının çöktüğü sırada öğrencilerinin çoğu yurtta yatıyordu. Şayet çatının çöktüğü sırada buradan geçseydik birçok öğrenci çatının altından kalacaktı ve hayatlarını kaybedecekti. Çatının çöktüğü sırada binaya da zarar verdi"dedi.