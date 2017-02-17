SİİRT () Siirt'te YURTKUR'a bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı çöktü.
(Görüntülü Haber) Siirt'te kız öğrenci yurdunun çatışı çöktü (1)
SİİRT () Siirt'te YURTKUR'a bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı çöktü.
17 Şubat 2017 Cuma 11:33
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