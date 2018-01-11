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(Görüntülü Haber) Sığındığı caminin deposunda ölü bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da kimsesiz ve evsiz olan Ahmet Turgut (60), soğuk havada, sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsesiz ve evsiz olduğu...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da kimsesiz ve evsiz olan Ahmet Turgut (60), soğuk havada, sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsesiz ve evsiz olduğu belirtilen Ahmet Turgut, havalar soğuyunca bir hafta önce Zafer Camii'nin avlusundaki malzeme deposuna yerleşti. İki gündür kendisinden haber alamayan cami cemaati, depoyu kontrol ettiklerinde Ahmet Turgut'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KOAH hastası olduğu belirlenen Ahmet Turgut'un öldüğü saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Turgut'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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