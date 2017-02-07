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(Görüntülü Haber) Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bordum İlçesi'nde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bugün 17.30 sıralarında...

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bordum İlçesi'nde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bugün 17.30 sıralarında Doğcan Aslan'a ait 48 BS 713 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise otomobilden çıktığını fark edince Aslan'ı durdurmaya çalıştı. Uyarıları dikkate alan Aslan, annesi ve kardeşi otomobilden indi. Aslan ailesinin otomobilden inmesiyle de dumanlar artmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle otomobile müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü Aslan, "Nasıl çıktığını anlamadık. Seyir halindekiyken, vatandaşlar, el kol işaretleri yaparak bizi durdurmaya çalıştı. Sonra bizde ne oluyor diye durduk ve otomobilin ön bölümünden duman ve alevler geldiğini gördük. Çevredeki bir yangın söndürme mağazasındaki tüplerle müdahale edilmesiyle yangın söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri de müdahale etti" dedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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