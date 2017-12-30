Hüseyin ASLIYÜCE/BURSA, () - BURSA'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, cayır cayır yandı. Mudanya'dan Bursa'ya yönüne giden 16 F 2787 plakalı araç, bugün saat 00.30 sıralarında motor kısmından alev aldı. Sürücü, hemen yolun sağına park edip, yanındaki eşi ve 2 yaşlarındaki çocuğunu da alarak aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Hüseyin ASLIYÜCE/BURSA, () - BURSA'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, cayır cayır yandı. Mudanya'dan Bursa'ya yönüne giden 16 F 2787 plakalı araç, bugün saat 00.30 sıralarında motor kısmından alev aldı....
30 Aralık 2017 Cumartesi 09:10
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