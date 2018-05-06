Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü. Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında meydana geldi. Fikri F. yönetimindeki 55 BBN 50 plakalı kamyonet, yolda, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan kamyonetten atlayarak, kurtulan sürücü Fikri F., itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, kesişen yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.
(Görüntülü Haber)Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü. Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında...
06 Mayıs 2018 Pazar 20:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.