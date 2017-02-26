Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan, aynı zamanda hidroelektrik santrali görevi gören Regülatör Köprü'de temizlik yapan görevliler, ızgara bölümünde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan erkek cesedinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin çıkarılmasını merakla izleyen vatandaşlar dikkat çekti.
(Görüntülü Haber)Seyhan nehri'nde erkek cesedi bulundu
Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan, aynı zamanda hidroelektrik santrali görevi gören Regülatör...
26 Şubat 2017 Pazar 14:08
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