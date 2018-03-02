Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

KONYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konya İl Emniyeti ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından...

KONYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyeti ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen 27 Şubat günü, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik Seydişehir ve Antalya'da operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden E.N., E.C., H.B., F.D. ve O.B. tutuklandı. M.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314