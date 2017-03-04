(Görüntülü Haber) Sevgilisinin dövüp eve kilitlediği hamile kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı (2)

SERBEST BIRAKILDI Bolu'da 4 aylık hamile sevgilisini dövüp eve kilitlediği iddiasıyla gözaltına alınan İlker T., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İlker T.'nin, 2008 yılında tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği belirtildi. Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan Gizem S.'nin, vücudunda herhangi bir kırık olmadığı belirlendi. Bebeğinin de sağlıklı olduğu öğrenilen Gizem S., Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Gizem S.'nin, İlker T.'den şikayetçi olduğu belirtildi.