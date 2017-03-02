(Görüntülü Haber) Sevgilisini öldüren Kırgız kadın: Vurmaya başlayınca bıçakladım

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya'yı bıçaklayarak öldüren Kırgız 34 yaşındaki Aigul Nurbek tutuklandı. Nurbek, daha önce kendisine şiddet uygulayan sevgilisi tartışma sırasında da vurmaya başlayınca bıçakladığını, ancak öldürme amacında olmadığını iddia etti. Manavgat Sanayi Sitesi'nde önceki gece geç saatte Salim Sarıkaya, mangal yapmak için ortağı olduğu işyerinde sevgilisi Kırgız asıllı Aigul Nurbek ve 2'si kadın 4 arkadaşıyla buluştu. Burada bir süre sohbet eden ve iddiaya göre alkol alan Salim Sarıkaya ve Aigul Nurbek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Sarıkaya, iddiaya göre Aigul Nurbek'i dövmeye başladı. Bunun üzerine Aigul Nurbek de yanındaki bıçakla Salim Sarıkaya'yı kalbi, göğüs altı ve kolundan bıçakladı. Olay yerindeki arkadaşları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Salim Sarıkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis Aigul Nurbek'i gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Aigul Nurbek, savcılıktaki ifadesinde Salim Sarıkaya ile 1.5 yıldır arkadaş olduğunu ve birlikte yaşadıklarını belirterek, maktulün kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını öne sürdü. Olayda yine kendisine vurmaya başlaması üzerine dayanamadığını ve bıçakladığını belirten Aigul Nurbek, öldürme amacında olmadığını iddia etti. 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aigul Nurbek tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.