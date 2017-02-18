(Görüntülü Haber) Sevgilisine aldığı hediye nedeniyle kapkaç yalanı uydurmuş

KONYA'da kaldırımda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından dövülüp, çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığını ileri sürerek polise başvuran 21 yaşındaki Şule G.'nin, yalan söylediği ortaya çıktı. Genç kızın, sevgililer günü için erkek arkadaşına aldığı hediye ile eve gittiği sırada yolda karşılaştığı babasından korkup, hediye paketiyle birlikte çantasını çöpe attığı tespit edildi. Olay, geçen 14 Şubat günü merkez Selçuklu İlçesi'nde meydana geldi. Şule G., babasıyla birlikte topallayarak, polis merkezine gelerek, evine gittiği sırada Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi'nde iki kişi tarafından çantasının zorla alındığı ve direnince de dövüldüğünü, bacağından da yaralandığını ileri sürdü. Şule G. çantasının içinde kimlik kartı ve 10 lira parasının olduğunu söyledi. Genç kızın ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtıkları ileri sürülen kaçış istikameti ile bölgedeki diğer güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, verilen eşkale rastlamadı. Genç kızın ihbar sırasında çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen polis, Şule G.'nin yeniden ifadesine başvurdu. BABASINDAN KORKUP, KAPKAÇ YALANI UYDURMUŞ Şule G., ifadesinde '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle erkek arkadaşına aldığı hediye ile birlikte eve gittiği sırada yolda babasını gördüğünü, onun hediye paketini görmesinden koktuğu için de paketi ve çantasını çöpe atıp kapkaça uğradığını söylediğini, bunun üzerine polise gelip başvuruda bulunduklarını anlattı. Şule G.'nin çantası ve hediye paketini attığı konteynerdaki çöplerin, temizlik işçileri tarafından toplandığı belirlendi. Şule G. hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldığı öğrenildi.