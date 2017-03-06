(Görüntülü Haber) Sevgilisinden ayrıldı yüksek gerilim direğine çıktı

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki M.Ş. yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Direkteki genci görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Olayı öğrenen M.Ş.'nin bir arkadaşı, itfaiye merdiveni yardımıyla yanına çıktı. Ancak M.Ş.'yi inmeye ikna edemedi. Direkte birini görenler ise olayı izlemek için toplandı. Bazı kişiler kaldırıma oturup olayı izlerken, bazıları da cep telefonları ile genci görüntüledi. M.Ş.'nin direkte yaptığı çevik hareketler izleyenlerin korkuya kapılmasına neden olurken, bir süre sonra M.Ş. kendiliğinden direkten indi.