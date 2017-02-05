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(Görüntülü Haber) Sevgilisinden ayrılan kadın intihar etti

ADANA, () - ADANA'da 40 yaşındaki Hatice Öztürk, oturduğu evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 69122 sokakta meydana geldi. Hatice Öztürk, iddiaya göre...

ADANA, () - ADANA'da 40 yaşındaki Hatice Öztürk, oturduğu evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 69122 sokakta meydana geldi. Hatice Öztürk, iddiaya göre bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Bunalıma giren Öztürk, 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ses üzerine dışarı çıkan komşular Öztürk'ü kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve ambulansları görünce olay yerine gelen bir kadın Öztürk'ün kuaförü olduğunu, öğle saatlerinde kendisini arayarak helallik istediğini söyledi. Hatice Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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