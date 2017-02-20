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(Görüntülü Haber) Sevdiği kadını paylaşmak istemediği için liseli Ahmet'i katletmiş (2)

ACILI ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ İzmir'in Menemen İlçesi'nde kaybolduktan sonra Manisa'da bir su kuyusunda cesedi bulunan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un katil zanlı olarak gözaltına alınan üvey babası M.M.'nin adliyeye sevk edilmesinin...

ACILI ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ İzmir'in Menemen İlçesi'nde kaybolduktan sonra Manisa'da bir su kuyusunda cesedi bulunan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un katil zanlı olarak gözaltına alınan üvey babası M.M.'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından, liseli gencin annesi Elif M. ile katil zanlısının arkadaşı sağlık kontrolü için Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acılı anne Elif M. Hastaneye alınırken baygınlık geçirdi, polislerin tuttuğu ve adım atmasını istediği talihsiz kadın, "Ben yavrumu kaybettim kaç gündür böyleyim" diyerek gözyaşı döktü.

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