(Görüntülü Haber) Sevdiği kadını paylaşmak istemediği için liseli Ahmet'i katletmiş (2)

Tufan HAMARAT / İZMİR, ) İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, geçen hafta kaybolan ve Manisa'daki bir su kuyusunda cansız bedenine ulaşılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan üvey babası M.M.'nin (Müştak Mozzak) bir yurtta Kuran eğitimi verdiği ortaya çıktı. Liseli gencin yakınlarının iddiasına göre, M.M.'nin evlilik için önce Ahmet Coşkun'u ikna ettiği, Coşkun'un da annesinden M.M. ile evlenmesini istediği öğrenildi. Bu arada, gözaltına alınan Elif M.'nin (36) M.M.'den (26) 4,5 aylık hamile olduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden M.M.'nin, oğlu Ahmet Coşkun'a düşkün olan Elif M.'yi çok sevdiği ve paylaşmak istemediğini, Ahmet Coşkun'u ortadan kaldırırsa daha mutlu bir hayatının olacağını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Karşıyaka'daki Atakent Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Dedesinin evinden kendi evlerinde unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek ayrılan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Coşkun'dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek oğullarının gidebileceği yerleri aradı. Coşkun'u bulamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Coşkun'un yürüdüğü güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Ahmet Coşkun'un en son evinin 150 metre ilerisindeki plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken görüntülendiği öğrenildi. Coşkun'un cep telefonunun IMEI numarasını alan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Manisa'nın Yunusemre İlçesi Recepli Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeden sinyal aldı. Harekete geçen ekipler, Ahmet Coşkun'un cansız bedenini bir su kuyusunda buldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Ahmet Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. KOMŞULARI ACI HABERLE YIKILDI Liseli Ahmet Coşkun'un yıllarca yaşadığı dedesinin evinin bulunduğu sokaktaki komşuları acı haberi alınca adeta yıkıldı. Dede Ahmet Koç ile aynı sokakta yaşayan Hatice Kurnaz, ?Bütün gün buradaydı, o gece işi halledip gelmiş. O gün hiçbir kıpırdama olmadı, sonrasında aramaya gitti. Kişiliğini çok beğenmedik, biraz farklı bir yapısı vardı. Ahmet çok sakin bir çocuktu, annesinden izin almadan hiçbir yere gitmezdi. Ahmet yurtta kalıyordu, Çiğli'de bir cemaate ait yurtta kalıyordu. Hocası önce onu ikna etmiş. Görünüşe göre Ahmet'i çok seviyorduö dedi. Ailenin karşı komşusu Duygu Burcu Gür, ?Böyle bir canilik olamaz. Çocuk çok efendiydi, hiçbir arkadaşıyla kavgası olmazdı. Bu süreçte biz her gün birlikteydik komşular olarak, babası olacak o kişi kadınların yanından ayrılmadı, Elif ablanın telefonunu elinden bırakmadı ve onun konuşmasına izin vermedi. Gayet rahat tavırları vardı, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Her yere Ahmet'in dayısıyla koşturdu. Nasıl bir Kuranı Kerim hocası bunu yapabilir. Biz kime güveneceğiz artık. Ahmet ailesiyle sorunu olmayan birisiydi. Annesi evlenmek istememişti, Ahmet vesile olmuş 'Ne olur anne sen bu kişiyle evlenir misin' demiş. Böyle bir acıyı yaşadığımız için çok üzgünüz. Neden yapmış olabileceğini bilmiyoruz. Gayet soğuk kanlıydı, Elif ablanın, kayın pederinin ve kayın validesinin yanındaydı. Elif abla hamileydi, Allah biliyor ama inşallah o çocuk da dünyaya gelmez. Biz anneyi hiçbir şekilde suçlu görmüyoruzö diye konuştu. ?KATİLİ BESLEMİŞİZ" Ailenin yan komşusu Güllü Mısırlı ?O caniyi burada yedirip içirdik, ama katili beslemişiz. O anneyi nasıl sorguya alıyorlar. Gelsin mahalleye sorsunlar onun hiçbir suçu yok. 'Aşkım aşkım aşkım' diyerek Elif'i hastaneye götürüyordu. Belki Elif'in annesi babasını da öldürecekti, sürekli eve girmek istiyorduö dedi. ORTAOKULDAN BU YANA YURDA GİDİYORDU İDDİASI Yakınları ve komşuları Ahmet Coşkun'un kuran eğitimi almak için zaman zaman Çiğli İlçesi'nde bir cemaate ait yurda ortaokul çağlarından buyana gittiğini, lise 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun'un vakit namazlarını kıldığı, Kuran okuduğu ve okulda tanıştığı hocası M.M. ile annesinin evlenmesi için annesine istekte bulunduğu kaydedildi. Elif M. İle M.M.'nin geçen Ağustos evlendikleri, Elif M.'nin bu evliliğinden 4.5 aylık hamile olduğu bildirildi. Bu arada, Elif M.'nin ilk eşi Mustafa Ali Coşkun'dan liseli Ahmet henüz 15 aylıkken geçimsizlik nedeniyle boşandığı, o tarihten ikinci evliliğini yaptığı tarihe kadar babası Ahmet Koç'un evinde yaşadığı, evliliği düşünmediği ancak oğlunu kırmamak için evlenmeyi kabul ettiği belirtildi. Ayrıca Ahmet Coşkun'un otopsisinin yarın (Salı) yapılacağı bildirildi. ÜVEY BABASI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ Lise öğrencisi Ahmet Coşkun, cansız bedeninin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunmasıyla ilgili üvey babası M.M. gözaltına alındı. Poliste sorgulanan M.M.'nin şüpheli ifadeleri üzerine yapılan detaylı sorgulamada katil zanlısı her şeyi anlattı. M.M.'nin, Ahmet Coşkun'un annesine aşık olduktan sonra, ilk etapta liseli genci evliliğe ikna ettiği, ardından da Coşkun annesini ikna etmesini sağladığı ortaya çıktı. Oğluna çok düşkün olan Elif M.'nin evliliği düşünmemesine rağmen oğlunu kırmamak için evliliği kabul ettiği öğrenildi. Bir gözü protez olan ve eşinden 10 yaş küçük olan M.M.'nin bu nedenle kompleks yaşadığı, Elif M.'nin oğluna olan düşkünlüğü nedeniyle de cinayete karar verdiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. PİKNİĞE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ Katil zanlısı M.M.'nin, doğayı çok seven derslerinde de oldukça başarılı olan Ahmet Coşkun'u, kayıplara karıştığı gün pikniğe götürme bahanesiyle aldığı, ardından olayın yaşandığı kende köyü olan Recepli Köyü'ne götürdüğü, burada da Ahmet Coşkun'a arkasından saldırıp sopayla başına defalarca vurduğu belirlendi. Bir nalburdan aldığı sopayla bayıltıncaya kadar darp ettiği talihsiz liseliyi henüz ölmeden yine nalburdan aldığı çuvala koyup içine de taş dolduran M.M.'nin, daha sonra çuvalı su kuyusuna attığı tespit edildi. M.M.'nin sopayla çuvalı aldığı nalbura polis tarafından ulaşıldı. AHMET'İ ARADAN ÇIKARTMAK İSTEMİŞ İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü soruşturma kapsamında, sorgulanan M.M.'nin, Elif M.'nin oğluna olan düşkünlüğü nedeniyle Ahmet Coşkun'u rakibi olarak görmeye başladığını ve onu ortadan kaldırırsa Elif M. İle daha güzel bir hayatının olacağını düşündüğü söylediği ileri sürüldü. KONUŞMALARI SİLİP MESAJ ATMIŞ Katil zanlısı M.M.'nin, olayın ardından önce kendi cep telefonu ve Ahmet Coşkun'un cep telefonundan yaptıkları konuşmalara ait kayıtları sildiği, ardından da hiçbir şey yaşanmamış gibi cinayetten sonra ?Canım oğlum bu Cuma bana mesaj atmadın, seni çok özledim nasılsın" diye mesaj gönderdiği tespit edildi. Baba hasretiyle büyüyen Ahmet Coşkun'un yakınları, talihsiz gencin çok sevdiği ve annesiyle evlenmesini istediği M.M.'ye babası gibi davrandığını kaydetti. ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan M.M., Elif. M., cinayete yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan M.M.'nin arkadaşı Y.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan Ahmet Coşkun'un cansız bedenine yarın (Salı) otopsi yapılacağı öğrenildi.