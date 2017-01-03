Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te öğrenci servisinin çarptığı Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Halaf yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye Abdulmecit Özgezen İlkokulu'nda eğitim gören Suriye uyruklu Muhammad Halaf'a okul çıkışı, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü çarptı. Kazada, Halaf olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı. Halaf'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga konulurken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücüyü yakalamaya çalışıyor.
(Görüntülü Haber) Servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü, sürücü kaçtı
Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te öğrenci servisinin çarptığı Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Halaf yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye Abdulmecit Özgezen İlkokulu'nda eğitim gören...
03 Ocak 2017 Salı 22:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.