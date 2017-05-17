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(Görüntülü Haber) Servis minibüsü devrildi: 4'ü öğrenci 5 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı yan yolunda...

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Öğrencileri evlerine götürmek okuldan alan 61 yaşındaki Emin Acar, 48 S 3263 plaklı servis minibüsüyle Karagedik Mahallesi'nden Fethiye yönüne doğru ilerlemeye başladı. Acar, akaryakıt istasyonundan aniden önüne çıkan 42 yaşındaki Volga Avcı'nın kullandığı 48 JG 473 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan servis minibüsü yan devrildi. Kazada, servis şoförü Acar ile birlikte minibüste bulunan Karagedik İlkokulu öğrencisi Fatma Elif Millioğlu, kardeşi Muhammet Asım Millioğlu, Feyza Gök ve Yiğit Dirlik yaralandı.

Öğrenciler ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken, hafif yaralı minibüs şoförü Acar kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Kazayı haber alan öğrenci yakınları telaş içinde hastanelere geldi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenen yakınları rahat bir nefes aldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Millioğlu kardeşler taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan diğer öğrencilerin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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