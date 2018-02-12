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(Görüntülü Haber) Servis midibüsü TIR'a çarptı: 7 işçi yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 7 işçi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Demir yüklü...

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 7 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Demir yüklü 41 VL 640 plakalı TIR'ın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR önce bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören Mehmet K., yönetimindeki 41 YN 803 plakalı TIR'ın hızını keserek yavaşlamaya başladı. Bu sırada arkasında seyreden Oktay O. yönetimindeki 41 P 0180 plakalı servis midibüsü, duramayarak önünde yavaşlayan Mehmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, midibüs içerisinde bulunan işçilerden 7'si yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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