(Görüntülü Haber) Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı (1)
09 Mart 2017 Perşembe 11:39
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