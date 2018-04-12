BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Salih Avcı ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.’nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Salih Avcı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, oğlu ise serbest bırakıldı. Kelepçeli halde polisler eşliğinde adliyeden çıkarılan Salih Avcı’ya çelik yelek giydirildiği görüldü.
(Görüntülü Haber) Serik'teki çifte cinayetin şüphelisi baba ve oğlu adliyede (2)
BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Salih Avcı ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.’nın...
12 Nisan 2018 Perşembe 19:39
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