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(Görüntülü Haber) Serik'te kaza: 5 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde otomobilin bahçedeki palmiye ağaçlarına çarptığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde otomobilin bahçedeki palmiye ağaçlarına çarptığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada, Ercan Çelik yönetimindeki 07 SN 801 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçede bulunan palmiye ağaçlarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada eşi 27 yaşındaki Sevilay Çelik, kız kardeşi Mukaddes Çelik ile çocukları 2 yaşındaki Mustafa Çelik, 6 yaşındaki Aylin Çelik ve 8 yaşındaki Hayrullah Nebi Çelik yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Ercan Çelik, "Gebiz'den Antalya'ya gidiyordum. Bir an içim geçti. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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