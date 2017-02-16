(Görüntülü Haber) Serik'te ev yangını

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 4 katlı apartmanın üst kat dairesi çıkan yangında zarar gördü. Serik merkez Kökez Mahallesi'nde Ali Etli'ye ait 4 katlı evin üst katında Erdal Yıldırım'ın kiracı olarak oturduğu evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı sanılan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında evin yatak odası kül oldu.