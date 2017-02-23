(Görüntülü Haber) Serik'te camide yangın

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde cami çıkan yangında zarar gördü. Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkiindeki camide sabah namazı öncesi yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölge halkı yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangında caminin zemini, klimalar ve halılar kullanılamaz hale geldi. Serik Belediyesi ekiplerince caminin onarımı için çalışma başlatıldı. Mahalle Sakinlerinden Ömer Küçüköz, "Sabah namazından camimizde yangın çıktı. Önce vatandaş ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. İtfaiye ve jandarma olayla ilgili inceleme yaptı" dedi.