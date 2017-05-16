(Görüntülü Haber) Serik'te 53 kilo esrar ele geçirildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 53 kilo kurumaya bırakılmış esrar ile seralar ve açık alanda ekili 2526 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kardeş gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'ndeki bir eve dün operasyon düzenledi. Jandarma, M.T., R.T. ve B.T. adlı 3 kardeşin evlerinde yaptığı aramada 53 kilo kurumaya bırakılmış esrar, seralarda ve açık alanda ekili 2526 kök kenevir ele geçirdi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bir miktar paraya da el konuldu. Jandarmanın operasyonda eve gelen birileri olduğunu belirlemek amacıyla evin girişindeki ağaçlara bağlı şişeler olduğu da görültü. Narkotik köpeği 'Besi'nin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 3 kardeşin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.