(Görüntülü Haber) Seri kapkaççılar yakalandı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da son 2 haftada 8 kapkaç gerçekleştirdikleri iddia edilen 2'si kardeş 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adana'nın merkez ilçelerinde son 2 haftada 8 farklı kapkaç olayının meydana gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, motosiklet kullanarak kapkaç yapan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Hakan Y., kardeşi 27 yaşındaki Harun Y. ve 27 yaşındaki Tahir G. olduğunu belirledi. Şüphelilerin gidebilecekleri yerlerde önlem alan polis, 3 şüpheliyi de merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi civarında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.