Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin bahçesinde bulunan ve naylondan yapılan araba garajını uçurdu. Şereflikoçhisar'da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir evin bahçesinde bulunan ve naylondan yapılan araba garajı uçması güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, bir otomobilin içerisine park edildiği çadırın rüzgarın etkisiyle devrildiği yer alıyor.
(Görüntülü Haber) Şereflikoçhisar'da şiddetli fırtına naylon çadırı uçurdu
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin bahçesinde bulunan ve naylondan yapılan araba garajını uçurdu. Şereflikoçhisar'da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi....
18 Ocak 2018 Perşembe 14:41
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