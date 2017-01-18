(Görüntülü Haber) Serdar Ortaç: Gencecik karısı olan 'Donald Baba' bile sevmiş evlenmiş

KIŞ ve turizm merkezi Uludağ’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük kış gençlik festivali 'Selfy Whitefest 2017'te konser veren Serdar Ortaç söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Ortaç, gazetecilerin eşler arasındaki yaş farkı hakkındaki sorusuna, "Bence yaş farkı önemli değildir gönül ve aşkın yaşı olmaz. Dünyada bile örnekleri var ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın bile gencecik karısı var. Ben de Chleoe’yi sevdim, evlendim. 'Trump baba' bile sevmiş evlenmiş" dedi. 'Selfy Whitefest 2017 Gençlik Festivali'ndeki konserine 'Gıybet' isimli şarkısıyla başmalar Serdar Ortaç 1994 yılından itibaren seslendirdiği parçaları söyleyerek hayranlarına unutulmaz saatler geçirmelerini sağladı. Serdar Ortaç kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte iki saat sahnede kalarak beğeni topladı. "DONALD BABA'NIN EŞİNİN YAŞI DA KÜÇÜK" Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç aşkta veya evlilikte yaş farkının sorulması üzerine şöyle dedi: "Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Erkekte biraz daha tahammül edilebilir oluyor. Kadınlarda ise olağan dışı bir şeymiş gibi karşılanıyor. Sevmişler birbirlerini. Bu konu gereksiz bence." Anne ve babasının arasında ise 15 yaş fark olduğunu anlatan Serdar Ortaç, dünyada aralarında 40 yaş fark olan çiftler bulunduğunu söyledi. Ortaç, "ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın bile gencecik karısı var. Bende Chleoe’yi sevdim, evlendim. 'Trump baba' bile sevmiş evlenmiş. Doğru bir şey demek istemiyorum. Gönül isterki 3- 5 yaş fark olsun. Aynı anda aşık olsunlar beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki" diye konuştu. Serdar Ortaç ne zaman baba olacaksınız sorusu üzerine ise "Kısmet" demekle yetindi. Amerika’da bir ajans ile çalışmaya başlayan kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Chloe Loughnan’ın önümüzdeki günlerde yanına gideceğini belirten Serdar Ortaç Mart veya Nisan ayında Türkiye’ye döndükten sonra yeni albüm çalışmalarına başlayacağını ekledi.