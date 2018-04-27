(Görüntülü Haber) Serbest bırakılan düğün magandası tutuklandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde katıldığı düğünde tabancayla açmak isteyen ve silahı kurcalarken İhsan Önkur'u (23) vuran Mehmet Yıldırım, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine tutuklandı. Afyonkarahisar merkezde oturan İhsan Önkur, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde 21 Nisan Cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte davetli olduğu düğüne katıldı. Düğün sahiplerinin uyarılarına rağmen Mehmet Yıldırım, yanındaki tabancayla ateş açmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası duran Yıldırım'ın, iddiaya göre, kurcalarken ateş alan tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Önkur'a isabet etti. Yere yığılan Önkur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol kolundan geçip, midesi ve dalağına zarar veren kurşun nedeniyle ağır yaralanan Önkur'un tedavisi sürüyor. Mehmet Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI Karara tepki gösteren Önkur ailesi, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Mehmet Yıldırım'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Yeniden gözaltına alınan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra genel cerrahi servisine alınan İhsan Önkur, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Önkur, "Buradan bütün yetkililere, adalete teşekkür ediyorum" dedi. 'İÇİMİZ RAHATLADI' İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirten anne Kamer Önkur ise oğlunu vuran kişinin tutuklanmasıyla rahatladıklarını söyledi. Kamer Önkur, "Düğünde silah atıp 'Bu bir kaza' diyerek bir gün sonra serbest kalması moralimizi bozmuştu. Tutuklandığını öğrendik. İçimiz biraz rahatladı. Yetkililer sesimizi duydu. İnsan hayatının ucuz olmadığını gösterdiler. Gençlerimiz kurşunlara hedef olmasın. Yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Diğer yandan İhsan Önkur'un down sendromlu ağabeyi İbrahim Önkur (24) ise kardeşini bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. El işaretleriyle üzüntüsünü anlatmaya çalışan İbrahim Önkur'u annesi ve yakınları teselli etmeye çalışıyor.