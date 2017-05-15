(Görüntülü Haber) Seraya çevirdikleri apartman dairesinde hint keneviri yetiştirdiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da uyuşturucu serasına çevrilmiş bir apartman dairesine baskın yapan Narkotim ekipleri, genetiğiyle oynanmış 1 kilo 80 gram esrar maddesi ile 223 kök hint keneviri, iki tabanca ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi'nde bir apartman dairesine operasyon düzenledi. M.T. ve Y.C. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi. Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı değerlendirilen kokulu fanlar bulundu. İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde, saksılara ekili 223 kök genetiğiyle oynanmış hint keneviri ile 1 kilo 80 gram esrar ele geçirildi. Adreste yapılan aramada iki tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan M.T. ve Y.C., polisteki ifadesinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Genetiği değiştirilen uyuşturucunun diğerlerine oranla daha fazla etkili olduğu, bu nedenle daha pahalı satıldığı kaydedildi.