Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde kameralara takıldı. Hiçbir aydınlatma bulunmayan motosiklette ikisi çocuk 4 kişi var. Bir kadının kullandığı motosikletin arkasında bir erkek oturuyor. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk ise motosikletin sepetinde yolculuk yaptı. Saat 03:30 sıralarında kameralara takılan motosiklet Samandıra kavşağına girerek gözlerden kayboldu.
(Görüntülü Haber) Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde kameralara takıldı. Hiçbir aydınlatma bulunmayan...
06 Nisan 2018 Cuma 12:16
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