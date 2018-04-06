(Görüntülü Haber) Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul Hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan bu motosikletin yolcuları TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde kameralara takıldı. Hiçbir aydınlatma bulunmayan motosiklette ikisi çocuk 4 kişi var. Bir kadının kullandığı motosikletin arkasında bir erkek oturuyor. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk ise motosikletin sepetinde yolculuk yaptı. Saat 03:30 sıralarında kameralara takılan motosiklet Samandıra kavşağına girerek gözlerden kayboldu.