(Görüntülü Haber) Şenyayla kırsalında teröristlere ait patlayıcılar imha edildi

MUŞ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Muş Şenyayla kırsalında 'Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Operasyonu' başladığı ve bugün terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı...

12 Mayıs 2017 Cuma 19:19