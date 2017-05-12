MUŞ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Muş Şenyayla kırsalında 'Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Operasyonu' başladığı ve bugün terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Şenyayla kırsalında teröristlere ait patlayıcılar imha edildi
MUŞ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Muş Şenyayla kırsalında 'Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Operasyonu' başladığı ve bugün terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı...
12 Mayıs 2017 Cuma 19:19
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