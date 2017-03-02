(Görüntülü Haber) Şemdinli'de PKK'ya ait 500 kilo patlayıcı bulundu
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal alandaki kayalıklar arasında toprağa gömülü 500 kilo ağırlığında el yapımı 6 patlayıcı buldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,...
02 Mart 2017 Perşembe 12:05
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal alandaki kayalıklar arasında toprağa gömülü 500 kilo ağırlığında el yapımı 6 patlayıcı buldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, halktan gelen ihbar üzerine Şemdinli İlçesi Gelişen Köyü kırsal kesiminde arama tarama çalışması yaptı. Yapılan arama ve tarama çalışması sonucu kayalıklar arasına ve toprağın altına gizlenmiş halde toplam 500 kilo ağırlığında 6 el yapımı patlayıcı bulundu. Tespit edilen el yapımı patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilirken, soruşturma sürüyor.
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