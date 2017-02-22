(Görüntülü Haber) 'Selfie' çekerken akıma kapılan Berkay toprağa verildi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da arkadaşları ile gittiği sinemadan dönerken üzerine çıktığı vagonunun üzerinde selfie yaparken akıma kapılarak ölen 16 yaşındaki Berkay Er, son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Denizli Mahallesi'nde oturan Berkay Er, dün akşam saatlerinde ailesinden izin alıp, arkadaşları ile sinemaya gitti. Film bittikten sonra evlerine dönen gençler, yolu kısaltmak için tren garından geçmek istedi. Tehlikeye rağmen karanlıkta rayların arasından, geçen gençlerden Berkay Er, cep telefonu ile selfie yapmak için park halindeki vagonun üzerine çıktı. Cep telefonunu açıp fotoğraf çekmeye çalışan Er, bu sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Özel bir teknik meslek lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Berkay Er'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşamını yitiren liseli Berkay'ın arkadaşları poliste verdikleri ifadelerinde, 'Vagonun üzerine çıktı. Selfie çekerken aniden akıma kapıldı. Uyardık ama bizi dinlemedi" dedi. Er'in cenazesi yakınları tarafından bugün otopsi sonrası teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.