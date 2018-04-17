(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş'u, Erciş'te 2 bin kişi uğurlandı

ŞIRNAK’ta PKK'lı teröristlerin Kuyu Tepe üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muğdat Çelik (44), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde 2 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çelik'in oğlu Furkan (17) babasının askeri kamuflajını giyip tabutunu taşıdı, kızı Fatma (15) ise Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine kapanıp, "Bizi bırakıp nereye gidiyorsun" diye feryat etti. Evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in cenazesi, hastanenin morgundan alınıp, helallik alınmak üzere son kez Çınarlı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Yakınlarının gözyaşları arasında karşıladığı şehit Uzman Çavuş Çelik'in cenazesi, alınan helalliğin ardından törenin yapıldığı Hazreti Ömer Camii’ne götürüldü. Bu sırada fenalık geçiren şehidin ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik'in askeri kamuflajını giyen oğlu Furkan, askerlerle birlikte tören alanına kadar babasının tabutunu taşıdı. Ömer Camii’ndeki törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Erciş Kaymakamı Memet Şirin Yaşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, askerler, polisler ile şehidin eşi, çocukları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 'BABA BİZİ BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN' Törende, Bedriye Çelik, çocukları Furkan, Fatma ve 5 yaşındaki Zeynep ile eşinin tabutunun başından ayrılmadı. Bedriye Çelik, tören sırasında şehit eşinin fotoğrafını öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Çelik'in kızı Fatma, da babasının tabutunun üzerine kapanıp, "Baba bizi bırakıp nereye gidiyorsun" diye feryat etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Çelik’in cenazesi, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına kondu. Şehit Uzman Çavuş Çelik'in cenazesi, Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende kalabalık, sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıp, tekbir getirdi.