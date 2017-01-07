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(Görüntülü Haber) Şehit teğmenin cenazesi Gaziantep'te

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, () - ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı...

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, () - ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Siirt'te düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Şehit için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili Halil Uyumaz, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, askerler, şehidin babası Abdullah, annesi Saadet Yazgan ve yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, askerler tarafından uçaktan indirildiği sırada gözyaşı döken annesi Saadet Yazgan güçlükle ayakta durdu. Şehidin babası Abdullah Yazgan ise protokol üyeleri tarafından teskin edildi. Bekar ve 4 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan şehit teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta törenle toprağa verilecek.

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